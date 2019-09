O Vila Nova anunciou nesta quarta-feira (11) que os ingressos de arquibancada para os duelos contra Botafogo/SP e CRB custarão R$ 5 para os torcedores que apresentarem uma aposta da “Timemania”, com o clube colorado selecionado como time do coração.

Os confrontos serão disputados no Estádio Serra Dourada, nos dias 17 e 24 deste mês. A equipe colorada voltará a mandar partidas na praça esportiva depois de quatro atuações no Olímpico. A direção vilanovense decidiu levar confrontos da equipe para o estádio no Centro de Goiânia com a intenção de ficar mais próxima da torcida e ter um fator a mais para vencer os duelos. No entanto, o Vila Nova empatou duas vezes e foi derrotado em outras duas.

Horários e pontos de vendas ainda serão anunciados pela direção do Vila Nova, assim como o valor dos ingressos destinados as cadeiras. A equipe colorada é a 18º colocada com 21 pontos e enfrenta a Ponte Preta, nesta quinta-feira (12), pela 22ª rodada da Série B. O duelo será disputado no Moisés Lucarelli, a partir das 21h30.