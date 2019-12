Esporte Vila Nova anuncia primeira contratação para 2020 Meia do Santa Cruz tem acerto com o Tigre anunciado pelo clube

O Vila Nova começou a montagem do elenco para 2020 pelo meio. O meia Celsinho, de 31 anos, é o primeiro jogador anunciado pelo clube colorado, nesta terça-feira (10). O jogador estava, por último, no Santa Cruz, pelo qual disputou três jogos da Série C do Brasileiro. Ver essa foto no Instagram ...