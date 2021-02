Esporte Vila Nova anuncia mais um atacante para 2021 Diretoria colorada acertou empréstimo do atacante Thiaguinho, do Jacuipense-BA

O Vila Nova anunciou a contratação do atacante Thiaguinho, de 22 anos, por empréstimo junto ao Jacuipense (BA), até dezembro de 2021. O jogador defendeu o clube baiano no campeonato estadual e na Série C do Campeonato Brasileiro. Thiaguinho ainda atuou pelo ABC-RN, por empréstimo, na Série D. Ao todo, o atacante marcou nove gols. Neste domingo (1º), a diretori...