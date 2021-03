Esporte Vila Nova anuncia empréstimo de volante para o Bahia Pablo jogará a temporada 2021 pelo tricolor, mas antes de deixar o Tigre renovou o contrato com o clube goiano até o final de 2022

O Vila Nova anunciou nesta segunda-feira (1º) que finalizou a negociação de empréstimo do volante Pablo com o Bahia. O jogador de 21 anos jogará a temporada 2021 pelo tricolor. O clube tem o Campeonato Baiano, a Série A e as copas do Nordeste, Brasil e Sul-Americana previstas para o calendário. Pablo renovou estendeu o vínculo com o Vila Nova até o final de 2022, o antigo contrato...