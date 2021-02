Esporte Vila Nova anuncia duas contratações para temporada 2021 Zagueiro e meia disputaram a última Série B e chegam com contratos até o fim de novembro

Após a derrota para o Brasiliense, o Vila Nova anunciou duas contratações para a temporada 2021. O meia Arthur Rezende e o zagueiro Walisson Maia, que disputaram a última Série B, chegam para as competições que começam a partir do fim de fevereiro. No calendário, o primeiro desafio é o próximo Campeonato Goiano. Na temporada ainda em andamento, o Tigre só tem ...