Esporte Vila Nova anuncia dois reforços para a disputa do Brasileiro O atacante Raphael Lucas, ex-Anapolina, e o zagueiro Saimon, que estava no Ypiranga/RS, assinaram com o Tigre até o final do Campeonato Brasileiro

O Vila Nova anunciou dois reforços neste sábado (1º de agosto). O atacante Raphael Lucas e o zagueiro Saimon assinaram com o Tigre até o final da disputa da Série C. A diretoria colorada ainda deve confirmar outras duas contratações, como deu a entender o vice-presidente Leandro Bittar em uma publicação no Twitter. Raphael Lucas e Saimon devem ser regularizados no decorrer da semana e, fisicamente, já estão prontos pa...