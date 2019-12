Esporte Vila Nova anuncia contratação do técnico Ariel Mamede Campeão da Divisão de Acesso 2019 pelo Jaraguá e com passagens pelas categorias de base de Atlético e Vila Nova, treinador de 30 anos comandará o Tigre em 2020

O primeiro técnico da gestão de Hugo Jorge Bravo como presidente do Vila Nova será Ariel Mamede. O treinador foi anunciado como comandante do Tigre, para 2020, nesta segunda-feira (9). O vínculo do profissional será de uma temporada. Ariel Mamede negociava com Hugo Jorge Bravo há algumas semanas. Após a queda do Vila Nova à Série C, as conversas se intensificaram e o ac...