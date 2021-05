Esporte Vila Nova anuncia contratação do lateral Danilo Belão Novo reforço do Tigre estava na Caldense-MG e chega para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro

A diretoria do Vila Nova confirmou a contratação do lateral direito Danilo Belão, de 24 anos, que chega ao clube com contrato até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Danilo Belão foi revelado nas categorias de base do São Paulo e esteve, por último, na Caldense-MG para disputa do Campeonato Mineiro. Antes, o atleta passou por Inter de Lages-SC, Democrata-GV e Votu...