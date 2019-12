Esporte Vila Nova anuncia contratação do atacante Gilsinho Jogador de 35 anos não teve vínculo renovado pelo Atlético-GO e ficou livre para fechar com o Tigre. Tempo de contrato com o Tigre não foi divulgado

O Vila Nova anunciou, nesta quarta-feira (11), a contratação do atacante Gilsinho, que atuou pelo Atlético-GO neste ano. O jogador de 35 anos não teve contrato com o rubro-negro renovado e ficou livre para assinar com o Tigre. O vínculo do atleta com a equipe colorada não foi divulgado. A equipe colorada será a segunda que Gilsinho defende em Goiás. Pelo Atlético, o atacante disp...