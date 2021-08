Esporte Vila Nova anuncia contratação do atacante Douglas Coutinho Jogador já treina no clube colorado há dias e está regularizado para estrear pelo Tigre na Série B

O Vila Nova oficializou nesta quinta-feira (12) a contratação do atacante Douglas Coutinho. O jogador de 27 anos já treina no clube colorado desde a semana passada e foi regularizado nesta semana. Ele assinou até o final do ano e está liberado para estrear pelo Tigre. Douglas Coutinho atuou por último no Al-Fujairah SC, dos Emirados Árabes Unidos. Ele foi revelado p...