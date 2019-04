Esporte Vila Nova anuncia contratação do atacante Bruno Mota Jogador teve destaque no Campeonato Goiano atuando pelo Goianésia

A contratação do atacante Bruno Mota, de 23 anos, foi selada pela diretoria do Vila Nova nesta quarta-feira (10). Após alguns dias de conversas, as partes chegaram a um acordo e o jogador será reforço colorado para sequência desta temporada. O jogador passou pelas categorias de base do Cruzeiro e do Internacional. Como profissional, teve experiência no Fortaleza e marc...