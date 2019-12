Esporte Vila Nova anuncia contratação de ‘xerifão’ para próxima temporada Clube publicou no Twitter acerto com Adalberto, zagueiro que estava no Fortaleza

O Vila Nova anunciou, na manhã desta quinta-feira (19), a contratação do zagueiro Adalberto. É o 17º reforço do time para temporada 2020. Com 32 anos, 1,85m e 81 kg, o clube anunciou o jogador como próximo xerifão para a zaga do Tigre. “Fui ver a pré-estreia do Star Wars e perdi o horário das 3h. Segue contratação de um xerifão”, brincou o Vila no Twitter, po...