Esporte Vila Nova anuncia contratação de Thiago Carleto Lateral esquerdo é especialista em cobranças de faltas e assina com o Tigre até o final da Série B 2021

O Vila Nova anunciou a contratação do lateral esquerdo Thiago Carleto para a temporada 2021. O jogador de 31 anos estava sem clube desde que rescindiu com o Vitória, no final do ano passado, e assinou contrato com o Tigre até o final da Série B. Ele é o terceiro reforço do time colorado anunciado nesta semana - Walisson Maia e Arthur Rezende foram os outros. CONTRATADO!!! 🤝 O lateral esquerdo Thiago Carleto, 31 anos, está contratado ...