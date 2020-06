Esporte Vila Nova anuncia contratação de meia que estava no Jaraguá Dudu, de 23 anos, foi revelado no próprio time colorado e teve destaque na campanha do Gavião da Serra, surpresa do Goianão 2020

O Vila Nova anunciou seu primeiro reforço durante a paralisação do futebol. O meia Dudu retorna ao Tigre, após ter sido um dos destaques do Jaraguá, principal surpresa do Campeonato Goiano 2020, que foi paralisado no dia 17 de março por causa da pandemia da Covid-19. O tempo de contrato não foi divulgado pelo clube colorado. Dudu foi revelado no Vila Nova e fez parte do elenco campeão da Divisão de Acesso em 2015. Vendid...