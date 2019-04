Esporte Vila Nova anuncia contratação de mais um volante Jogador é o segundo contratado em menos de uma semana para a posição

O Vila Nova anunciou na manhã desta terça-feira (02) a contratação do volante Joseph Maurício, de 24 anos. O jogador é o segundo contratado em menos de uma semana pela diretoria colorada para a posição no meio de campo. Recentemente, o clube também fechou com Ramon, ex-Internacional, que chegou por empréstimo até o fim do ano. Joseph disputou o Campeonato Carioc...