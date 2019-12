Esporte Vila Nova anuncia contratação de lateral Danrlei estava no Caxias, mas último jogo em 2019 foi pelo Cuiabá, no Campeonato Mato-Grossense, em abril

O Vila Nova anunciou a oitava contratação para temporada 2020. O lateral e zagueiro Danrlei estava no Caxias e deve se apresentar no Tigre na próxima segunda-feira (12). Danrlei esteve em campo, pela última vez, em 2019, no dia 6 de abril. Na ocasião, o lateral defendia o Cuiabá, no 2º jogo da semifinal do Campeonato Mato-Grossense. O jogador tem passagens p...