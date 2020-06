Esporte Vila Nova anuncia contratação de Jonh Lennon Lateral foi revelado na base colorada, rodou o País e volta ao Tigre. Contrato é válido até o final da Série C

O Vila Nova confirmou nesta quarta-feira (17) o segundo reforço durante a paralisação do futebol, por causa da pandemia do novo coronavírus. O lateral direito Jonh Lennon, que atua como meia, assinou contrato com o Tigre até o final da Série C 2020, que não tem previsão de começar. Jonh Lennon foi revelado na base colorada, assim como Dudu que teve contratação confirmada. E...