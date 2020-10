Esporte Vila Nova anuncia contratação de atacante que estava no Botafogo-SP Francis, 30 anos, perdeu espaço no time paulista e não foi utilizado na Série B. Ele assina com o Tigre até o final da atual edição da Série C

O Vila Nova anunciou nesta sexta-feira (9) a contratação do atacante Francis, que estava no Botafogo-SP. O jogador de 30 assina em definitivo até o final da atual edição da Série C. Ele ainda será regularizado, portanto deverá estar à disposição para estrear a partir da 11ª rodada da competição nacional, contra o Paysandu, no dia domingo (18). Será a primeira experiência do ...