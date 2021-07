Esporte Vila Nova anuncia chegada de zagueiro, que elogia novos companheiros Xandão assinou até o final de 2021 e vai repor saída de Walisson Maia

O Vila Nova anunciou a contratação do zagueiro Xandão, que assinou contrato até o final deste ano com o time colorado. O jogador de 31 anos já estava treinando com a equipe desde a semana passada, mas foi apresentado nesta segunda-feira (12), na véspera do duelo contra o Brasil de Pelotas “Acompanhei os jogos, também toda equipe. Sei do momento muito bom q...