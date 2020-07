Esporte Vila Nova anuncia a chegada do zagueiro Rafael Donato Defensor de 31 anos estava no Brasiliense e assina contrato com o Tigre até maio de 2021

O Vila Nova anunciou na tarde desta quarta-feira (1º de julho) mais uma contratação de olho na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Trata-se do zagueiro Rafael Donato, de 31 anos, que estava no Brasiliense no início desta temporada. Rafael Donato foi revelado pelo Botafogo-RJ e passou por clubes como Audax Rio, Bahia, Cruzeiro, Criciúma, Joinville, além d...