Esporte Vila Nova antecipa mês da mulher e faz promoção de ingressos para jogo contra Crac Segundo diretoria, valores de entradas femininas serão mantidos até final de março. Preços são de R$10, para mulheres nos setores A e B, R$20, no setor B, e R$60, no setor A

O Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, faz o mês inteiro especial. O Vila Nova resolveu antecipar a data e começará promoções de ingressos na próxima rodada do Goianão, nesta segunda-feira (17), no jogo contra o Crac, às 20h30, no OBA. Mulheres pagarão R$10, inteira, e R$5, meia, tanto no setor A quanto no B, que se referem às arquibancadas cobert...