Esporte Vila Nova alivia folha com saída de atacante Lucas Silva foi contratado no início deste ano pelo Vila Nova após se destacar no Jaraguá em 2019

Sem previsão de quando vai voltar a campo na temporada, o Vila Nova decidiu acertar empréstimo do atacante Lucas Silva, de 26 anos, ao Água Santa, de Diadema-SP, para disputa da reta final do Campeonato Paulista.Contratado no início deste ano pelo Vila Nova após se destacar no Jaraguá em 2019, Lucas Silva se tornou um dos principais nomes do ataque colorado, apesar d...