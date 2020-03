Esporte Vila Nova: Alan Mineiro continua recuperação em Araraquara-SP Depois de quatro meses na cidade paulista, jogador havia retornado para seguir tratamento no Tigre. Estadia em Goiânia foi curta por conta da paralisação das atividades do clube

O meia Alan Mineiro não ficou muito tempo em Goiânia. Depois de quatro meses em Araraquara-SP, onde fez tratamento da cirurgia no joelho esquerdo, o jogador havia retornado ao Tigre no último dia 12 de março para seguir a fisioterapia no OBA. Com a paralisação das atividades na sede do Vila Nova, por conta da pandemia do novo coronavírus, o principal atleta do clube...