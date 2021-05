Esporte Vila Nova: Alan Mineiro é poupado de treino para tratar panturrilha Meia colorado será avaliado nas atividades de sexta-feira (21) e sábado (22)

O meia Alan Mineiro não participou do treino do Vila Nova com os demais jogadores na tarde desta quinta-feira (20), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O camisa 10 do Tigre tem um incômodo na panturrilha direita e faz tratamento para jogar no domingo (23). As dores na panturrilha têm incomodado Alan Mineiro desde a última semana, embora o jogador tenha conseg...