Esporte Vila Nova: Alan Mineiro é operado e inicia recuperação Meia passou por cirurgia no joelho esquerdo e deve receber alta nesta semana. Jogador só deve voltar a jogar pelo Tigre na Série C do Brasileiro, que tem início previsto para maio de 2020

O meia Alan Mineiro, do Vila Nova, foi operado na quarta-feira (4), no Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG) e deve receber alta nesta semana para seguir, em casa, a recuperação do tratamento da lesão sofrida no joelho esquerdo no dia 13 de novembro, durante empate, por 1 a 1, do Tigre com o Guarani, na campanha colorada na Série B que terminou com rebaixamento à Série C...