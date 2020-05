Esporte Vila Nova ainda planeja protocolo para retomada de treinos Departamento médico trabalha com outros setores do clube para desenvolver documento de segurança. Treino em grupos e proibição de utilizar áreas comuns devem ser itens em comum à documentos de rivais

O protocolo para retomada dos treinos ainda está em processo de desenvolvimento no Vila Nova. Assim como fizeram Atlético e Goiás, o Tigre deve apresentar o documento nos próximos dias. Com auxílio do departamento médico, as orientações seguirão as mesmas diretrizes do estabelecido pelas outras equipes, tais como medição de temperatura, treinos individuais, divisão d...