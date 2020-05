Esporte Vila Nova ainda negocia redução salarial com elenco durante paralisação

Diferente dos rivais Atlético-GO e Goiás, o Vila Nova ainda não acertou redução de salários com jogadores e comissão técnica durante a paralisação do futebol por causa da pandemia do novo coronavírus, mas negocia. As conversas estão sendo realizadas diretamente pelo presidente do clube, Hugo Jorge Bravo.“Não vou entrar em detalhes, estamos em tratativas e a coisa (n...