Esporte Vila Nova aguarda notificação do STJD após pedido de impugnação da Ponte Preta Clube paulista ingressou com pedido de impugnação do empate por 1 a 1 com o time goiano no STJD, e também solicitou os áudios e vídeos do VAR

O Vila Nova demonstrou tranquilidade após tomar conhecimento do pedido de impugnação feito pela Ponte Preta junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O clube paulista solicitou a anulação do empate entre as equipes, por 1 a 1, no duelo disputado no último sábado (2), pela 28ª rodada da Série B. No pedido, a Ponte Preta alega que houve erro de direito ...