Esporte Vila Nova/AEGB perde repescagem e é eliminado no Brasileiro de Basquete Quartas de final começaram na manhã desta segunda-feira (17)

O Vila Nova/AEGB perdeu para o Joinville, por 80 a 74, no sábado (15), em Brusque (SC), e está fora do Campeonato Brasileiro de Basquete. A partida foi disputada pela repescagem e era a última chance do time goiano de seguir na competição. O time catarinense avançou às quartas de final. Após a repescagem, as quartas de final ficaram definidas e já começaram na man...