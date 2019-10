Esporte Vila Nova adota precaução contra o poderio do líder da Série B Vila Nova visita o Bragantino e confia nos números como mandante para beliscar pontuação na 31ª rodada

Precavido, por causa do momento da equipe e do adversário, o Vila Nova visita o Bragantino, nesta sexta-feira (25), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 21h30. O duelo de opostos na tabela da Série B vale muito para o Tigre, que terá sete desfalques. A oito rodadas do fim da competição nacional, o time colorado não pode ser dar ao luxo de perder ponto...