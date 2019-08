Esporte Vila Nova adota discurso realista após tropeço em casa Atletas colorados mostram preocupação com campanha na Série B, mas miram reação fora

Em 14 dias, foram cinco jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, sendo três empates, uma derrota e apenas uma vitória. A sequência de jogos feitos pelo Vila Nova, todos sob o comando do técnico Marcelo Cabo, com escasso tempo para treinar a equipe desde sua chegada, pouco antes do começo do período, manteve o Tigre na parte de trás da tabela de classificação, no 15° lugar, c...