Esporte Vila Nova adia volta aos treinos, mas não garante nova data Elenco se apresentaria na próxima segunda-feira (4), mas data foi prorrogada para 11 de maio. Trabalhos seguem monitorados à distância

O Vila Nova adiou a apresentação dos jogadores para o dia 11 de maio. O elenco do Tigre, que cumpre férias até esta quinta-feira (30), deveria retornar às atividades no clube na próxima segunda-feira (4). No entanto, por conta do posicionamento da Federação Goiana de Futebol (FGF) e da Secretaria Estadual de Saúde (SES), o retorno foi prorrogado. Sem calendário defini...