Esporte Vila Nova acerta rescisão de contrato com atacante uruguaio Fora da equipe desde 12 de agosto, Facundo Boné deixa o Tigre após 15 jogos e um gol

O Vila Nova anunciou que chegou a um acordo para rescisão de contrato com o atacante uruguaio Facundo Boné. O jogador tinha sido afastado junto com outros cinco companheiros no dia 12 de agosto. Além de Boné, o lateral esquerdo Hélder, o atacante Keké e o meia Alan Cariús acertaram suas rescisões com o clube colorado. A diretoria ainda tenta chegar a um acordo com o ...