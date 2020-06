Esporte Vila Nova acerta rescisão com volante formado no clube Lucas Jacaré subiu para o time profissional em 2019, mas não teve o mesmo destaque que demonstrou na base colorada. Ele deixa o Tigre seis meses antes do término do contrato

O Vila Nova acertou rescisão contratual com mais um jogador durante a paralisação do futebol: Lucas Jacaré, volante formado no clube, deixa a equipe colorada seis meses antes do término do seu contrato. O atleta de 21 anos foi revelado no Tigre, teve destaque na base, mas não conseguiu sequência na equipe profissional, onde estava desde o ano passado. Em 2019, Lucas J...