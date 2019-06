Esporte Vila Nova acerta renovação com o goleiro Rafael Santos até o fim de 2020 Jogador se tornou titular absoluto esta temporada e caiu nas graças do torcedor colorado

O Vila Nova iniciou a manhã desta terça-feira (04) com uma grande notícia para o torcedor colorado: Rafael Santos renovou seu vínculo com o clube. O jogador permanece no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA) até o fim da temporada 2020. Contratado em abril do ano passado para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o goleiro chegou sem grandes expectativas após p...