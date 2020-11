Esporte Vila Nova acerta contratação do volante Yuri, ex-Caxias Jogador, que já defendeu o Goiás em 2012/13, é aguardado no OBA, nesta terça-feira (24), para realizar exames e assinar contrato até o final da Série C

O Vila Nova acertou a contratação do volante Yuri para a sequência da Série C. O jogador de 31 anos é aguardado, nesta terça-feira (24), no OBA, para realizar exames médicos e assinar contrato até o final da competição nacional. O anúncio foi feito pelo vice-presidente do Tigre, Leandro Bittar, no Twitter. Reforço! O volante Yuri, 31 anos, que estava atuando n...