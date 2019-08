Esporte Vila Nova acerta com volante Tinga para a Série B Jogador mostra otimismo com novo clube: "Vamos colocar o Vila onde merece"

O Vila Nova acertou acordo com o volante Tinga, de 28 anos, que estava atuando no Umm Salal, do Catar. O jogador passará por exames médicos para assinar com o Tigre até o fim do ano. A diretoria colorada espera os trâmites para oficializar a contratação. Como atuou pelo CRB em 2018 e no início da atual temporada, Tinga pôde ser observado de perto pelo técnico Marcel...