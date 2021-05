Esporte Vila Nova acerta com meia Renan Mota, ex-Ponte Preta Jogador de 29 anos é formado na base do Santos e vai reforçar o Tigre na Série B, já que não poderá atuar na Copa do Brasil

O Vila Nova, por meio do vice-presidente Leandro Bittar, anunciou a contratação do meia-atacante Renan Mota. O jogador de 29 anos reforça o Tigre para a sequência da temporada, mas não poderá atuar na Copa do Brasil, por já ter atuado no torneio nacional pela Ponte Preta, seu ex-clube. Os detalhes do período de contrato ainda não foram divulgados pelo clube colo...