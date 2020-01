Esporte Vila Nova acerta com meia de 21 anos Talles Brener, que estava sem clube desde que deixou o Mirassol, foi regularizado na sexta-feira (24) e estava entre os relacionados na derrota, por 1 a 0, para o Jaraguá

O Vila Nova acertou a contratação do meia Talles Brener, de 21 anos. O jogador estava sem clube desde que deixou o Mirassol, no ano passado, e já reforça a equipe colorada para sequência da temporada. O jogador treina há algumas semanas como grupo, mas seu contrato foi assinado apenas na sexta-feira (24) - o tempo do vínculo ainda será divulgado pela direção do Tigre. ...