Vila Nova acerta com meia da base do Atlético-GO

O Vila Nova acertou a contratação do meia Pablo, cria da base do Atlético-GO. O meia de 20 anos passou por exames nesta terça-feira (7) e já treina com o elenco colorado que se prepara para disputa do Campeonato Goiano 2020. Pablo fez toda base no Atlético e terá no Vila Nova a primeira experiência em uma equipe profissional. O tempo de contrato do jogador ainda ...