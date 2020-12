Esporte Vila Nova acerta com Márcio Fernandes para a sequência da Série C Técnico de 58 anos foi campeão da Terceirona e da Divisão de Acesso do Goiano, em 2015, pelo Tigre e assume o time colorado depois da demissão de Bolívar

O Vila Nova agiu rápido e acertou a contratação do técnico Márcio Fernandes. O profissional de 58 anos assume o time colorado um dia após a demissão de Bolívar, que deixou o comando do Tigre após 23 partidas. O treinador é aguardado nesta quarta-feira (16), para assinar contrato (ainda não foi informado o período do vínculo) e comandar o treino do dia. O anúncio deve se...