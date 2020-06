Esporte Vila Nova acerta com lateral que estava no Jaraguá Igor Milioransa assinou com o Tigre até o final do Goianão 2021. Além de lateral, atua como zagueiro e no Gavião da Serra teve atuações pela meia esquerda

O Vila Nova anunciou a terceira contratação durante a paralisação das competições. Igor Milioransa, de 23 anos, assinou com o Tigre até o final do Campeonato Goiano 2021. O lateral esquerdo, que também atua como zagueiro, estava sem clube desde que teve vínculo rescindido com o Jaraguá, por causa da suspensão do Estadual deste ano. Igor Milioransa era uma das pri...