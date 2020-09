Esporte Vila Nova acerta com lateral para sequência da Série C Em 2017, Celsinho, de 32 anos, foi campeão da 3ª Divisão pelo CSA, clube que o jogador viveu o melhor momento na carreira

Ex-CSA e por último no Grêmio Novorizontino, o lateral direito Celsinho foi anunciado pelo Vila Nova como reforço para sequência da Série C. A última passagem de destaque do jogador foi pelo time alagoano, no qual jogou 106 vezes, de 2017 a 2019. Ele conquistou o título da Série C 2017 e o acesso, da Série B a elite nacional (2018). Depois, disputou a Série A 2019, e...