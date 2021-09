Esporte Vila Nova acerta com lateral e pode ter reestreia de atacante Rafael Silva está liberado para voltar a jogar pelo clube goiano e pode ser novidade no banco de reservas contra o Operário-PR

O atacante Rafael Silva pode reestrear pelo Vila Nova nesta terça-feira (28) contra o Operário-PR. O jogador de 26 anos foi regularizado e deve ser novidade no banco de reservas contra o Fantasma, no OBA, pela 27ª rodada da Série B. Ele assinou contrato de empréstimo até o final da Série B, o passe do jogador pertence ao Mirassol. Rafael Silva jogou no Vila No...