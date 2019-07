Esporte Vila Nova acerta com atacante que estava no CSA

O Vila Nova acertou com o atacante Robinho, de 23 anos, que estava jogando no CSA, último clube do técnico Marcelo Cabo. O jogador de 23 anos, que tem vínculo com o Fluminense, já passou por clubes como Atibaia/SP, Confiança/SE, Figueirense, Fluminense, América/MG e o CSA/AL. A informação foi confirmada pelo chefe do departamento de futebol do CSA, Rai...