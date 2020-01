Esporte Vila Nova acerta com atacante da base do Atlético-MG Mateus Criciúma chega por empréstimo. Jogador, de 21 anos, já treina no OBA com o restante do elenco colorado

O Vila Nova acertou a contratação do atacante Mateus Criciúma. O jogador de 21 anos assinou, por empréstimo, com o Tigre nesta terça-feira (28) e já treina com o elenco colorado que se prepara para disputa do jogo contra o Grêmio Anápolis, pela 3ª rodada do Campeonato Goiano. Mateus Criciúma soma passagens pelas categorias de base de equipes portuguesas como Est...