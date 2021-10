Esporte Vila Nova abre 2º turno contra Atletas de Jesus Equipes lutam para impedir título antecipado do Aliança no Campeonato Goiano de Futebol Feminino

Vila Nova/Universo e Atletas de Jesus se enfrentam neste domingo (17), na abertura do 2º turno do Campeonato Goiano feminino de futebol. O duelo será disputado no centro de treinamentos do time colorado, a partir das 9h30.A dupla tenta evitar o título antecipado do Aliança, que é o maior campeão do Campeonato Goiano feminino com 14 conquistas e deu o primeiro passo ...