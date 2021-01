Esporte Vila Nova: a emoção de ganhar a Série C, pelos campeões de 1996 e 2015

Uma das recompensas de ser campeão por um clube de futebol é ficar marcado na história e ser lembrado, mesmo com passar dos anos. É assim que campeões da Série C do Brasileiro pelo Vila Nova, em 1996 e 2015, se sentem ao falarem das conquistas do passado e passam a mensagem para que os atuais atletas do elenco se motivem para gravar seus nomes no Tigre.Técnico do título in...