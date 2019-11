Esporte Vila Nova é o time que menos venceu em casa em uma edição da Série B de pontos corridos Após 19 jogos como mandante, Tigre se tornou o primeiro clube desde 2006 que só venceu uma vez em seus domínios na competição nacional

O empate com o Oeste, nesta quarta-feira (20), confirmou uma marca negativa na história do Vila Nova. O Tigre se tornou a primeira equipe que venceu apenas um jogo como mandante, desde 2006 quando os pontos corridos foram adotados na Série B. O único triunfo colorado na atual edição ocorreu na 8ª rodada, quando bateu o São Bento, por 1 a 0, no Olímpico, no dia 11 de j...