Vila Nova é o que mais marca gols com atacantes no Grupo A

O torcedor do Vila Nova, nos últimos anos, cobrou o clube para ver seus atacantes marcarem gols. Na Série C de 2020, esse é um problema superado pelo Tigre. O homens de frente da equipe colorada marcaram sete dos dez gols que o time fez nos nove jogos disputados na competição nacional.Henan é o artilheiro com quatro gols. Lucas Silva, Caíque e Rafhael Lucas também marc...